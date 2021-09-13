Мичков признан лучшим новичком второй недели КХЛ сезона-2021/22

Лучшим новичком недели впервые в карьере был признан 16-летний нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков. В трех матчах недели хоккеист набрал 3 (2 гола + 1 результативная передача) очка. В матче против "Адмирала" из Владивостока Мичков стал самым молодым автором дубля в истории КХЛ.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере был признан Иван Федотов из московского ЦСКА. Голкипер одержал три победы в трех матчах, по его воротам было нанесено 96 бросков, процент отраженных шайб составил 96,88%.

Лучшим защитником во второй раз в карьере был признан игрок московского "Динамо" Вячеслав Войнов, одержавший с командой две победы в двух матчах недели. Войнов сделал 5 результативных передач и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим впервые в карьере был признан финн Калле Коссила из хельсинкского "Йокерита". Вместе с командой хоккеист одержал три победы в трех матчах, набрав в них 6 (3+3) очков.