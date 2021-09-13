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Сборные по футболу

Фернандес объяснил решение о завершении выступлений за сборную России по футболу

Защитник признался, что ему все сложнее выступать на два фронта
Марио Фернандес Станислав Красильников/ТАСС
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Марио Фернандес
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России по футболу, поскольку хочет сосредоточиться на выступлении за клуб. Комментарий 30-летнего игрока приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России в понедельник.

"С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление, - сказал Фернандес. - К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной, поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду".

Фернандес подчеркнул, что для него были важны все матчи в форме национальной команды. "Все футболисты мечтают выступить на чемпионате мира, поэтому четвертьфинал (в 2018 году, тогда сборная России уступила в серии пенальти команде Хорватии, Фернандес отметился голом - прим. ТАСС) все же особенный момент. Та встреча навсегда останется в моей памяти - я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом", - добавил защитник.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.

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