Семшов: "Зенит" сможет отобрать очки у "Челси", если покажет свою лучшую игру

Матч пройдет во вторник в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

"Безусловно, пока матч не начался, шансы равные, но, конечно, мы понимаем, что "Челси" выиграл и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, поэтому будет тяжело, - сказал Семшов. - Хорошо, что разрешили играть Малкому и Клаудиньо (Международная федерация футбола 8 сентября запретила полузащитникам выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды, однако в субботу "Зенит" сообщил, что оба южноамериканца смогут принять участие в ближайших играх - прим. ТАСС), но все же фаворитом является "Челси". Если "Зенит" покажет свою лучшую игру, то он может отобрать очки. Конечно, наверняка "Челси" будет владеть преимуществом, учитывая, что матч пройдет в Англии, будут поддерживать болельщики, плюс там собраны хорошие футболисты, не только техничные, но и быстрые. они хорошо играют вперед, навязывают борьбу".

"Я думаю, что если "Зенит" быстро перестроится с темпа российского чемпионата на скорости Лиги чемпионов, то у них будет не так много проблем. У "Зенита" есть опытные игроки европейского уровня, которые понимают, что чемпионат России и Лига чемпионов - немного разные игры. Сам с нетерпением жду этого матча, потому что "Зенит" усилился в межсезонье. К тому же команда играет с действующим победителем Лиги чемпионов, поэтому на данный момент, если брать по регалиям, то это лучший клуб Европы", - добавил Семшов.

12 августа в "Челси" из "Интера" перешел нападающий Ромелу Лукаку, в нынешнем сезоне он забил три гола в трех матчах в чемпионате Англии. "Лукаку мы прекрасно знаем еще по сборной Бельгии, он много "попил крови" не только на этом чемпионате Европы, но и в предыдущих матчах, - отметил Семшов. - Это габаритный форвард, который будет навязывать борьбу, который будет бодаться и бороться, помимо этого он хорошо играет ногами, так что и [Деяну] Ловрену, и [Ярославу] Ракицкому, и [Дмитрию] Чистякову, если они будут играть, будет очень сложно его сдержать, но тем интереснее, мы играем футбол, чтобы противостоять иногда в Лиге чемпионов лучшим форвардам".

Помимо "Зенита" и "Челси" в группе Н сыграют итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё". Встреча между "Мальмё" и "Ювентусом" пройдет во вторник в Швеции и начнется в 22:00 мск.