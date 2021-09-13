Кашшаи заявил, что гордится результатами работы главой департамента судейства РФС

В понедельник пресс-служба РФС сообщила об уходе Кашшаи, который занимал свой пост с января 2020 года.

"Мы гордимся достигнутыми результатами, - отметил Кашшаи. - В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу (глава судейского комитета РФС - прим. ТАСС) всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе. Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане".

"Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: Евро-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин. С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство", - добавил Кашшаи.

Кашшаи являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру в 2019 году. Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.