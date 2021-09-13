Венгр Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Венгр Виктор Кашшаи ушел с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он возглавлял департамент с 9 января 2020 года. Кашшаи был вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.

"Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства. Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности", - заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме", - добавил он.

Кашшаи 46 лет, он являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру в 2019 году, последним матчем Кашшаи на международном уровне стала встреча группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" (Испания) - "Локомотив" (2:0). Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.