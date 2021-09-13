Игнатьев: уход футболиста Фернандеса из сборной России не ослабит команду

"Мы не можем говорить, правильное это решение или нет, так как все решения принимает отдельно взятый человек, исходя из тех ситуаций, в которых он находится, - сказал Игнатьев. - Возможны разные варианты, устал психологически или физически, много лет, может, семью не видит. Он многое сделал и честно служил нашему футболу, его за это нужно поблагодарить. Мы не имеем права его ни обсуждать, ни осуждать, потому что много таких примеров - один из таких Игорь Акинфеев, который тоже крайне необходим был бы нашей сборной, но ситуация сложилась таким образом, что человек не может разрываться между клубом и сборной".

"Он делал все возможное, чтобы не только приносить нам радость, очки, голы и прочие моменты, но и в целом создавал имидж человека-спортсмена. В общем у меня самые теплые впечатления о нем, большое спасибо надо ему на самом высоком футбольном уровне сказать. Конечно, его уход не ослабит сборную России, сейчас он не играл [из-за травмы], [Вячеслав] Караваев был, есть и другие футболисты, которые будут играть. На этапе, когда он выступал за сборную, он был крайне нужен команде, а сейчас нужно думать о том, кто заменит этого большого мастера", - добавил Игнатьев.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.