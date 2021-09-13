Игнатьев: уход футболиста Фернандеса из сборной России не ослабит команду

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отсутствие защитника московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандеса в сборной России не повлияет на силу команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.
В понедельник Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России. 30-летний защитник объяснил свое решение тем, что хочет сконцентрироваться на игре за клуб.
"Мы не можем говорить, правильное это решение или нет, так как все решения принимает отдельно взятый человек, исходя из тех ситуаций, в которых он находится, - сказал Игнатьев. - Возможны разные варианты, устал психологически или физически, много лет, может, семью не видит. Он многое сделал и честно служил нашему футболу, его за это нужно поблагодарить. Мы не имеем права его ни обсуждать, ни осуждать, потому что много таких примеров - один из таких Игорь Акинфеев, который тоже крайне необходим был бы нашей сборной, но ситуация сложилась таким образом, что человек не может разрываться между клубом и сборной".
"Он делал все возможное, чтобы не только приносить нам радость, очки, голы и прочие моменты, но и в целом создавал имидж человека-спортсмена. В общем у меня самые теплые впечатления о нем, большое спасибо надо ему на самом высоком футбольном уровне сказать. Конечно, его уход не ослабит сборную России, сейчас он не играл [из-за травмы], [Вячеслав] Караваев был, есть и другие футболисты, которые будут играть. На этапе, когда он выступал за сборную, он был крайне нужен команде, а сейчас нужно думать о том, кто заменит этого большого мастера", - добавил Игнатьев.
Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.