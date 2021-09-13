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Кубок Дэвиса

Даниил Медведев назвал сборную России по теннису сильнейшей командой в мире

Вторая ракетка мира отметил, что команде по силам выиграть Кубок Дэвиса в ближайшее время
Даниил Медведев AP Photo/Elise Amendola
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Elise Amendola

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России по теннису является сильнейшей командой в мире на данный момент, ей по силам выиграть Кубок Дэвиса. Такое мнение журналистам высказал вторая ракетка мира Даниил Медведев.

В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата США обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

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"Если говорить про приоритеты, то из ближайших целей - победа в Кубке Дэвиса, - сказал Медведев. - У нас лучшая в мире команда, все в топ-30, мы можем играть пару. Это реальная цель. А что касается первой ракетки мира, то я хотел изначально выиграть турнир Большого шлема. Но надеюсь, я и это реализую в карьере".

На Олимпийских играх в Токио Медведев завершил выступление в четвертьфинале. "В Токио я впервые узнал, что такое играть за страну, - рассказал теннисист. - Я хотел рвать и метать, прыгнуть выше головы. Но я был не готов".

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой ATP. До победы на US Open его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал Открытых чемпионатов США и Австралии, в прошлом году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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