"Не пожалел, что выбрал Россию". Марио Фернандес больше не сыграет за сборную

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес 13 сентября объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу. Натурализованный бразилец обосновал решение тем, что ему стало сложно выступать и за национальную команду, и за клуб.

"С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление, - сказал Фернандес, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). - К сожалению, участились и травмы, хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду".

Фернандес заявил, что не пожалел о выборе играть за сборную России. "В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев (гендиректор ЦСКА - прим. ТАСС) только начинал со мной разговаривать, было бы мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении", - сказал Фернандес, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.

Президент РФС Александр Дюков выразил сожаление, но при этом отметил, что с уважением относится к решению футболиста. "Марио Фернандес был одним из лидеров сборной, - сказал Дюков. - Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду, поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную, и, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года вошел в историю нашего футбола".

Фернандесу 30 лет, он родился в Бразилии, однако не провел ни одного официального матча за сборную. 14 октября 2014 года защитник сыграл против сборной Японии (4:0) в товарищеской игре, выйдя на замену. Футболист вызывался в молодежную сборную Бразилии, за которую провел четыре матча.

Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.