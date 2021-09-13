"Не пожалел, что выбрал Россию". Марио Фернандес больше не сыграет за сборную

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес 13 сентября объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу. Натурализованный бразилец обосновал решение тем, что ему стало сложно выступать и за национальную команду, и за клуб.
"С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление, - сказал Фернандес, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). - К сожалению, участились и травмы, хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду".
Фернандес заявил, что не пожалел о выборе играть за сборную России. "В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев (гендиректор ЦСКА - прим. ТАСС) только начинал со мной разговаривать, было бы мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении", - сказал Фернандес, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.
Президент РФС Александр Дюков выразил сожаление, но при этом отметил, что с уважением относится к решению футболиста. "Марио Фернандес был одним из лидеров сборной, - сказал Дюков. - Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду, поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную, и, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года вошел в историю нашего футбола".
Фернандесу 30 лет, он родился в Бразилии, однако не провел ни одного официального матча за сборную. 14 октября 2014 года защитник сыграл против сборной Японии (4:0) в товарищеской игре, выйдя на замену. Футболист вызывался в молодежную сборную Бразилии, за которую провел четыре матча.
Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.
"Нужно уважать решение Фернандеса"
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что решение Фернандеса нужно уважать. "Он и в национальной сборной выделялся, был одним из ведущих игроков, и в ЦСКА тоже демонстрирует высокий уровень на протяжении всего того времени, когда он играл, - сказал Газзаев ТАСС. - Особенно помним, когда он себя ярко проявил на чемпионате мира, во всех матчах он был практически одним из лучших. Поэтому, наверное, наступил такой момент, когда он понял, что нужно сконцентрироваться на игре в ЦСКА. Мы его знаем как человека высокопрофессионального, который во всех матчах, независимо в сборной или клубе, максимально проявлял свое старание и мастерство, конечно, жалко, когда сильные игроки уходят, но это его решение, мы должны уважать его".
При этом Газзаев заметил, что Фернандес был безальтернативен на позиции правого защитника в сборной России. "Заканчивают многие выдающиеся игроки, приходят более молодые, - отметил Газзаев. - Сейчас есть возможность у тех футболистов, которые играют на позиции Фернандеса, заявить о себе, то, что он был на этой позиции безальтернативным, очевидно, но будем надеяться. Сейчас есть возможность у других футболистов показывать свое мастерство".
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, наоборот, считает, что отсутствие Фернандеса не ослабит национальную команду. "Конечно, его уход не ослабит сборную России, сейчас он не играл [из-за травмы], [Вячеслав] Караваев был, есть и другие футболисты, которые будут играть, - сказал Игнатьев ТАСС. - На этапе, когда он выступал за сборную, он был крайне нужен команде, а сейчас нужно думать о том, кто заменит этого большого мастера".
Фернандес дебютировал в составе сборной России, когда главным тренером команды был Станислав Черчесов. "Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио, - сказал Черчесов ТАСС. - Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу, мы вместе радовались победам, переживали поражения".
В последний раз Фернандес сыграл за сборную России в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против хорватов, встреча прошла 1 сентября и завершилась нулевой ничьей. После игры стало известно, что футболист получил повреждение, поэтому он пропустил матчи национальной команды в сентябре против киприотов (2:0) и мальтийцев (2:0). Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, куда перешел из бразильского "Гремио". В нынешнем сезоне защитник провел шесть матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметился результативными действиями.