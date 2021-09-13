Футболист "Рубина" Игнатьев считает, что команда находится не в оптимальной форме

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" на данный момент находится не в оптимальной форме. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Иван Игнатьев.

В понедельник "Рубин" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Форма не совсем оптимальная, потому что некоторые игроки только вернулись из сборной, кто-то к нам не так давно перешел, буквально за несколько дней до игры с "Уралом", поэтому команда форму еще набирает", - сказал Игнатьев, отметив, что все травмированные почти выздоровели, а атмосфера в клубе рабочая.

"Рубин" занимает четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков. В следующем туре казанцы 20 сентября примут лидера чемпионата петербургский "Зенит".