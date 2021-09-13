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Футбол в России

Хет-трик Дрейера в дебютном матче за "Рубин" помог команде разгромить "Урал" в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0
Футболисты "Рубина" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Футболисты "Рубина"
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный".

Дебютными мячами в первом матче за казанцев отметился полузащитник Андерс Дрейер (2, 80, 90+1). На 13-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник екатеринбуржцев Артем Мамин.

4 сентября министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что все сентябрьские матчи "Рубин" проведет на стадионе "Центральный" ради подготовки поля на "Ак Барс Арене" к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, который пройдет 8 октября.

"Рубин" прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков. "Урал" с двумя очками занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре казанцы 20 сентября примут лидера чемпионата петербургский "Зенит", "Урал" в этот же день сыграет дома с московским "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит752016-817
2Сочи750212-515
3Локомотив743012-615
4Рубин742112-514
5Динамо741211-813
6Нижний Новгород73229-811
7ЦСКА731310-810
8Спартак73138-710
9Краснодар630311-89
10Ахмат73049-129
11Крылья Советов72146-97
12Химки71336-126
13Уфа71248-125
14Ростов61237-125
15Арсенал71249-155
16Урал70252-132

 

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