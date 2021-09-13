Хет-трик Дрейера в дебютном матче за "Рубин" помог команде разгромить "Урал" в РПЛ

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный".
Дебютными мячами в первом матче за казанцев отметился полузащитник Андерс Дрейер (2, 80, 90+1). На 13-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник екатеринбуржцев Артем Мамин.
4 сентября министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что все сентябрьские матчи "Рубин" проведет на стадионе "Центральный" ради подготовки поля на "Ак Барс Арене" к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии, который пройдет 8 октября.
"Рубин" прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков. "Урал" с двумя очками занимает последнее, 16-е место.
В следующем туре казанцы 20 сентября примут лидера чемпионата петербургский "Зенит", "Урал" в этот же день сыграет дома с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Сочи
|7
|5
|0
|2
|12-5
|15
|3
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|4
|Рубин
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|5
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6
|Нижний Новгород
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|7
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|9
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|10
|Ахмат
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|6-12
|6
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|8-12
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|9-15
|5
|16
|Урал
|7
|0
|2
|5
|2-13
|2