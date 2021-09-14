Легкоатлетка Ласицкене назвала завершившийся сезон самым лучшим в своей карьере

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает завершившийся сезон самым лучшим в своей карьере. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Международный турнир в Берлине, который проходил 12 сентября, стал для 28-летней Ласицкене последним стартом в текущем сезоне. Прыжок на 1,98 метра сделал россиянку недосягаемой для своих соперниц. 8 сентября Ласицкене с лучшим результатом мезона в мире (2,05) выиграла финал Бриллиантовой лиги, а месяцем ранее в Токио стала олимпийской чемпионкой.

"Однозначно, пока это мой самый лучший сезон. У меня теперь есть золото Олимпийских игр, пятая победа в финале Бриллиантовой лиги и отличные результаты в сезоне в целом. Этот год принес мне очень много положительных эмоций, случилось очень много открытий себя и окружающих. Это был сверхнасыщенный и фантастический сезон, и я довольна, как он закончился", - призналась Ласицкене.

В активе россиянки есть также победы на летних чемпионатах мира 2015, 2017 и 2019 годов, золото зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов, медали высшего достоинства летнего чемпионата Европы 2018 года и зимнего европейского первенства - 2019.