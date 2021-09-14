{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Ласицкене назвала завершившийся сезон самым лучшим в своей карьере

В 2021 году российская прыгунья в высоту стала олимпийской чемпионкой и победительницей финала Бриллиантовой лиги
Мария Ласицкене EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает завершившийся сезон самым лучшим в своей карьере. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

На эту тему
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Международный турнир в Берлине, который проходил 12 сентября, стал для 28-летней Ласицкене последним стартом в текущем сезоне. Прыжок на 1,98 метра сделал россиянку недосягаемой для своих соперниц. 8 сентября Ласицкене с лучшим результатом мезона в мире (2,05) выиграла финал Бриллиантовой лиги, а месяцем ранее в Токио стала олимпийской чемпионкой.

"Однозначно, пока это мой самый лучший сезон. У меня теперь есть золото Олимпийских игр, пятая победа в финале Бриллиантовой лиги и отличные результаты в сезоне в целом. Этот год принес мне очень много положительных эмоций, случилось очень много открытий себя и окружающих. Это был сверхнасыщенный и фантастический сезон, и я довольна, как он закончился", - призналась Ласицкене.

В активе россиянки есть также победы на летних чемпионатах мира 2015, 2017 и 2019 годов, золото зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов, медали высшего достоинства летнего чемпионата Европы 2018 года и зимнего европейского первенства - 2019.

Теги
Летние олимпийские виды спортаЛасицкене, Мария Александровна
Олимпиада-2022 в Пекине
Ласицкене: многие хоккейные сборные захотят проверить на Олимпиаде марку "Красной машины"
Российская легкоатлетка обрадовалась тому, что в Пекине выступят игроки Национальной хоккейной лиги
Ласицкене: многие хоккейные сборные захотят проверить на Олимпиаде марку "Красной машины"
Читать полностью