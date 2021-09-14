Ласицкене не рассчитывает на полное восстановление ВФЛА на осеннем совете World Athletics

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не считает, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем осеннем заседании примет решение полностью восстановить в своих правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Ласицкене сообщила в интервью ТАСС.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства.

"Осенью состоится очередной совет World Athletics, - напомнила Ласицкене. - О том, что нас там полностью восстановят, я не думаю. Но хотелось бы, чтобы сняли ограничение в десять человек на официальных международных турнирах, чтобы нейтральные статусы стали продлевать на новый сезон автоматически и чтобы российские коммерческие турниры вновь получили возможность приглашать иностранных атлетов".

"Не вижу проблем в том, чтобы иностранцы соревновались у нас с россиянами, у которых есть нейтральный статус. Та же "Битва полов" и "Фестиваль прыжков с шестом" от этого бы только выиграли. К тому же все допинг-пробы спортсменов, взятые в России, уже больше пяти лет проверяются за ее пределами, так что турниры в этом плане защищены", - подчеркнула собеседница ТАСС.

С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации накануне Олимпиады в Токио, тогда было принято решение вернуться к этой теме на осеннем заседании совета и последующем конгрессе World Athletics.

"Мне кажется, что за все эти вещи ВФЛА, Минспорт и все те, кто отвечают за наше восстановление, просто обязаны биться уже сейчас. Иначе не вытащить легкую атлетику в нашей стране, так как спонсорам не интересна наша внутренняя возня", - считает Ласицкене.