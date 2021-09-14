Легкоатлетка Ласицкене заявила, что будет болеть за российских фигуристов на Играх в Китае

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене является большой поклонницей фигурного катания и намерена болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Ласицкене рассказала в интервью ТАСС.

"Я очень люблю фигурное катание, это один из самых красивых видов спорта, считаю. Обязательно буду следить за выступлениями в Пекине наших девочек и мальчиков, болеть за них. Выделить кого-то не могу, так как не настолько со всеми знакома, да и там всегда столько событий - настоящая "Санта-Барбара", что не за всеми новостями успеваешь следить. Но знаю, что у нас очень сильная команда, и хочется, чтобы все у наших фигуристов получилось", - призналась Ласицкене.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане российские фигуристы завоевали одну золотую и две серебряные награды. В женском одиночном катании победительницей стала Алина Загитова, серебро досталось Евгении Медведевой. Россияне также заняли второе место по итогам командного олимпийского турнира (Загитова, Медведева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев).