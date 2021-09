Борьба одиночек. Российское фигурное катание ждет интригующий отбор на Олимпиаду

В танцах на льду тоже тройка лидеров явно просматривается. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов в новом сезоне будут исполнять ритм-танец под микс из композиций Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма "Девять с половиной недель" и Brick House группы Commodores. Произвольную - под музыку Рахманинова. Как рассказал Кацалапов после выступления, именно это исполнение Рахманинова спортсмены очень долго вынашивали. "Лично могу сказать, очень хотел под эту музыку кататься, представлял, мурашки бежали", - рассказал Кацалапов.

Призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин по медицинским показаниям были вынуждены пропустить контрольные прокаты, однако они тоже должны попасть на Олимпиаду, если позволит здоровье. Звание третьей пары страны сейчас удерживают участники Олимпийских игр в Пхёнчхане Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. На прокатах в Челябинске они дважды показали свой ритм-танец Toxic, поставленный в сотрудничестве с олимпийским чемпионом 1984 года Кристофером Дином. Времени отточить произвольную программу спортсменам не хватило в связи со сложностями, связанными с проблемами со здоровьем.