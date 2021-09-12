Борьба одиночек. Российское фигурное катание ждет интригующий отбор на Олимпиаду

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Контрольные прокаты ведущих российских фигуристов перед стартом нового сезона стали предвестником острой борьбы за их попадание на Олимпийские игры в Пекине, до начала которых остается пять месяцев. Особенно жарко будет в одиночном катании - как мужском, так и женском, где конкурс составляет два человека на место, даже в рамках одной тренировочной группы - группы Этери Тутберидзе, куда после "гастролей" к Евгению Плющенко вернулись Александра Трусова и Алена Косторная. Именно они стали главными хедлайнерами контрольных прокатов, которые прошли в субботу и воскресенье в Челябинске - городе, который закрепляется на карте фигурного катания России. Трусова и Косторная впервые предстали на публике после возвращения к Тутберидзе. И интересовали поклонников фигурного катания не только их новые программы, но и мысли о предстоящем сезоне и о ситуации, которая сложилась в их группе.

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А в ней сейчас все очень непросто: на Олимпиаду от России поедут три девушки, а в сборной только у Тутберидзе шесть учениц. Пять из них - лучшие в стране, судя по результатам прошлого чемпионата страны. Плюс чемпионка Европы 2020 года Косторная, которую тоже нельзя сбрасывать со счетов, пусть она до сих пор и не восстановила тройной аксель - свой основной козырь в борьбе с обладательницами квадов - четверных прыжков. В Челябинске она не смогла его чисто исполнить в короткой программе, но зато справилась с ним в произвольной, в планах - делать его на соревнованиях трижды. И не забывать элементы, как это произошло в Челябинске с дорожкой шагов. "Тренеры посмеялись над моей девичьей памятью", - сказала фигуристка. Сейчас ее позиции в команде идентичны тем, что и у Майи Хромых - пятая на прошлогоднем чемпионате России. Сравнивать их проще и по той причине, что для сезона Хромых оставила блюз, под который будет выступать Косторная.

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Контрольные прокаты показали, что пока вырисовываются два главных претендента на поездку в Пекин - Камила Валиева и Трусова. Первая вступает в первый для себя взрослый международный сезон с накатанными программами и хорошим прыжковым набором, вторая - к 17 годам сохранила свои уникальные и рекордные квады и на достигнутом останавливаться не намерена. Плюс Тутберидзе и ее команде, похоже, удалось наполнить "акробатические" программы Трусовой смыслом и содержанием, что также положительно скажется на оценке. При чистом прокате Трусова должна побеждать. В Челябинске без падения откатать не удалось, но только короткую программу. Произвольная на музыку из фильма "Круэлла" произвела фурор: она откатала ее чисто и эмоционально, исполнив пять четверных прыжков. Отбор на Олимпиаду будет огненным - как и новый образ Трусовой, чье красное платье для короткой программы можно считать предвестником победы - достаточно вспомнить успехи на Олимпиадах Юлии Липницкой и Алины Загитовой. "Катание было потрясающим, - сказала ТАСС Татьяна Тарасова. - У всех очень интересные программы, Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды, у нее, как и у всех, прекрасная программа". Шанс Щербаковой и Туктамышевой Сейчас складывается ситуация, при которой на Олимпиаду может не попасть даже чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова. Подготовку к сезону ей скомкали коронавирус и нелепая травма пальца ноги. Она пока без четверных, и будут ли они - вопрос. Плюс теперь у нее под боком основные конкурентки, которым тоже требуется внимание Тутберидзе. Впрочем, на публике Щербакова сохраняет спокойствие.

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"Мы продолжили работу, она стала напоминать то, что было раньше, - сказала она. - Но каждый работает по-своему: я как тренировалась, так и продолжила тренироваться. При этом конкуренция в группе подстегивает". Чемпионка при этом подчеркнула, что не ощущает, что с возвращением двух фигуристок Тутберидзе стала уделять ей меньше внимания. "Нет, так всегда было, мы так тренировались и раньше", - заметила она. Трусова и Косторная о своем возвращении говорят спокойно, былые обиды забыты. "Мы решили - что было, то прошло, не будем возвращаться к этой теме, идем дальше, работаем дальше", - отметила Косторная. На путевку в Пекин рассчитывает и Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 года выделяется на фоне группы Тутберидзе своим опытом: в декабре ей исполнится уже 25 лет, в то время как ее соперницы не достигли и 19. В прошлом сезоне воспитанница Алексея Мишина триумфально вернулась в элиту мирового одиночного катания, завоевав серебро чемпионата мира. Тот успех придает ей сил перед стартом нынешнего сезона, отобраться на Олимпиаду она попробует уже в третий раз. В Челябинске она чисто откатала короткую программу, исполнила тройной аксель, но произвольную провалила вчистую, но пообещала, что такое больше не повторится. "Второе место на чемпионате мира в Стокгольме и подстегивает, и вдохновляет, а когда есть настроение, процесс идет легче и прогрессивнее - работаем, заставлять не надо, - рассказала Туктамышева. - Мы начали накатывать программы и вошли в олимпийский сезон довольно рано, и в целом сезон у нас развивается довольно хорошо, прогрессивно - это касается всей нашей группы - и мальчиков, и девочек. Мне нравится темп, которым мы идем, и мы будем стараться его набирать. Сейчас многие в той форме, в которой в предыдущие сезоны мы были позже на несколько месяцев". Сначала квота, после - путевки Основным отборочным стартом на Олимпийские игры должен стать декабрьский чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Прокаты в Челябинске показали, что высокая конкуренция в борьбе за попадание на Игры будет не только в женском, но и мужском одиночном катании. Тем более что пока у России только две олимпийские квоты - за третью необходимо еще будет побороться в сентябре на турнире Nebelhorn Trophy ("Небелорн трофи").

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Кто туда поедет - пока не известно, федерация обещала сделать выбор на основании контрольных прокатов. Если действительно так, то ехать должен серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин - в Челябинске он был лучшим. Можно было еще рассмотреть кандидатуру чемпиона Европы 2020 года Дмитрия Алиева, но он отказался ехать, сославшись на необходимость пройти медосмотр. Да и в произвольной он выступил довольно скромно - без четверных прыжков. "Сегодня катал без четверных, - сказал он. - Я не планировал ничего облегчать, убирать, но я больше головой [оказался] не готов - в прокате шел на четверной и в спешке допускал ошибки. Нужно хладнокровие, нужно над собой в этом плане работать. Я по жизни спринтер, сейчас в голове нужно стать стайером, который может контролировать дистанцию. У меня есть такие перепады, и я с этим борюсь". Остальные сборники в Челябинске показали еще более слабые прокаты, в том числе и призер чемпионатов мира Михаил Коляда. Несмотря на это, он, Алиев и Самарин сейчас являются основными претендентами на поездку в Пекин. Но не стоит сбрасывать со счетов в олимпийском сезоне серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова, бронзового призера турнира Марка Кондратюка, чемпиона России среди юниоров Евгения Семененко и чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева. Кроме того, после тяжелой травмы возвращается серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян. Все они тоже могут побороться как минимум за третью квоту, если исходить из того, что она будет завоевана. Лидеры очевидны Главной интригой в прокатах спортивных пар было выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова - серебряных призеров командного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане, начавших в апреле сотрудничество с группой специалистов под руководством Тутберидзе. Если бы не отсутствие по врачебным показателям на прокатах юного одиночника Даниила Самсонова, ее спортсмены были бы представлены уже во всех дисциплинах - в танцах в дуэте с Глебом Смолкиным на взрослый уровень, причем весьма ярко, вышла ее дочь Диана Дэвис.

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Тарасова и Морозов в прошлом сезоне остановились в шаге от пьедестала чемпионата мира в Стокгольме. В нынешнем они предстали публике совершенно новыми - в лиричной, воздушной короткой программе спортсмены воплотили на льду историю Пигмалиона и Галатеи. Музыку Дебюсси "Лунный свет" фигуристы поменяли сразу после недавнего выступления в Бостоне на турнире Cranberry Cup ("Крэнберри кап"), теперь это композиция на музыку Людовико Эйнауди из фильма "Мы". В произвольной программе под композицию Lighthouse канадского певца Патрика Уотсона. Как рассказали спортсмены после выступления, подготовку к сезону несколько смазала травма партнерши, однако время на шлифовку программ еще есть. Еще две пары для Олимпиады тоже легко просматриваются. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов оставили победную прошлогоднюю короткую программу "Эсмеральда", однако смогли ее усовершенствовать. И не без помощи новых ярких костюмов, и платье Мишиной сразу же вызвало справедливый интерес публики - дело в особенностях передачи телекартинки. Платье в бело-фиолетово-розовой гамме на экране больше походило на наряд в цветах российского флага. Спортсмены, как оказалось, к такому раскладу были не готовы, однако впечатления со стороны стали для учеников Тамары Москвиной приятным "открытием". И неудивительно - ведь на Играх в Пекине российской команде в связи с санкциями все еще предстоит выступать без национальной символики. Еще одна пара Москвиной - бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - в короткой программе удивила своей версией "Лебединого озера": Александра в образе коварной обольстительницы Одиллии, Дмитрий - в роли злого волшебника Ротбарта. Произвольная программа фигуристов поставлена на композицию кубинского композитора Эрнесто Лекуоны Мalaguena.

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