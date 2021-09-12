Фигуристка Тарасова рассказала, что травма скомкала подготовку пары к сезону

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Призеры чемпионатов мира в парном катании фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли нормально подготовиться к старту сезона, поскольку у партнерши возникли боли в ноге. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье после исполнения произвольной программы на прокатах сборной России в Челябинске.

Тарасова во время проката ошиблась при исполнении тройного сальхова и выброса в тройной риттбергер, в конце дуэт также ошибся на поддержке.

"Была травма ноги, - сказала Тарасова. - Травмировала ее в начале сезона, когда только вышли на лед. Было долгое восстановление, периодически боль дает о себе знать. Однажды пришла - не могу ничего делать, ни толкаться ногой, ничего".

"Прописали лечение, сделали МРТ. Неделя без прыжков, была только Вовина силовая работа - поддержка. За две недели начала прыгать. Скомканная работа, времени было недостаточно для необходимого объема работы", - добавила она.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпиады (2018) в командном турнире, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми (2017) призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), победителями (2016) и бронзовыми призерами финала Гран-при, трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021).

Предстоящий сезон для фигуристов является олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.