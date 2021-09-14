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Олимпиада-2022 в Пекине

Ласицкене: многие хоккейные сборные захотят проверить на Олимпиаде марку "Красной машины"

Российская легкоатлетка обрадовалась тому, что в Пекине выступят игроки Национальной хоккейной лиги
Мария Ласицкене Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене очень рада тому, что на Олимпиаде в Пекине смогут выступить сильнейшие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как заявила спортсменка в интервью ТАСС, ей будет очень интересно посмотреть на то, как российские хоккеисты будут противостоять сборным других стран.

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Руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. При этом оно оставляет за собой право отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия в столице Китая небезопасными.

"Здорово, что на Играх в Пекине выступят игроки Национальной хоккейной лиги. От этого Олимпиада только выиграет, я в этом уверена. Думаю, что многие сборные захотят проверить какой марки русская "Красная машина". Да и нам самим интересно", - призналась Ласицкене.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЛасицкене, Мария Александровна
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