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Футбол в Испании

Черышеву предстоит пройти несколько медицинских тестов после полученной травмы

Российский футболист "Валенсии" повредил колено во время воскресного матча четвертого тура чемпионата Испании против "Осасуны"
Денис Черышев EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Денис Черышев
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 14 сентября. Российский футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев должен пройти еще несколько медицинских тестов после травмы колена. Об этом сообщил агент футболиста Хуан Лопес, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Черышев получил травму в воскресенье во время матча четвертого тура чемпионата Испании по футболу против "Осасуны". Позднее пресс-служба испанской команды сообщила, что россиянин получил растяжение медиальной боковой связки левого колена.

"Мы ждем проведения еще нескольких медицинских тестов. Про возможное время его возвращения еще рано говорить", - сказал Лопес.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

"Валенсия" после четырех матчей идет с 10 очками на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании. На первой строчке также с 10 очками располагается мадридский "Реал", с которым "Валенсии" предстоит провести матч следующего тура первенства страны, встреча пройдет 19 сентября.

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