Футболист "Валенсии" Черышев получил травму колена

ТАСС, 13 сентября. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев получил растяжение связок колена в матче чемпионата Испании против "Осасуны". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Денис Черышев получил растяжение медиальной боковой связки левого колена в воскресном матче чемпионата против "Осасуны" (4:1). Полузащитник продолжит лечение и реабилитацию до улучшения состояния здоровья", - говорится в заявлении команды.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

"Валенсия" после четырех матчей идет с 10 очками на втором месте таблицы, на первой строчке также с 10 очками располагается мадридский "Реал". В следующем туре "Валенсия" 19 сентября примет лидера таблицы.