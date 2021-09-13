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Футбол в Испании

Футболист "Валенсии" Черышев получил травму колена

Игрок сборной России получил растяжение связок
Денис Черышев (слева) EPA-EFE/BIEL ALINO
Описание
Денис Черышев (слева)
© EPA-EFE/BIEL ALINO

ТАСС, 13 сентября. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев получил растяжение связок колена в матче чемпионата Испании против "Осасуны". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Денис Черышев получил растяжение медиальной боковой связки левого колена в воскресном матче чемпионата против "Осасуны" (4:1). Полузащитник продолжит лечение и реабилитацию до улучшения состояния здоровья", - говорится в заявлении команды.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

"Валенсия" после четырех матчей идет с 10 очками на втором месте таблицы, на первой строчке также с 10 очками располагается мадридский "Реал". В следующем туре "Валенсия" 19 сентября примет лидера таблицы.

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Черышев, Денис ДмитриевичФутбол в Испании
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