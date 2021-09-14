Призеров Паралимпиады в Токио Гладкова и Буткову встретили в волгоградском аэропорту

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Пловцы Андрей Гладков и Наталия Буткова, ставшие призерами Паралимпийских игр в Токио, были встречены во вторник в аэропорту Волгограда аплодисментами близких и родных, представителей руководства Волгоградской области региона и журналистов, сообщает корреспондент ТАСС.

В понедельник президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы Гладкову, завоевавшему на Паралимпиаде в Токио золотую награду. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени отмечена Буткова, которая стала в Японии серебряным призером Паралимпийских игр.

"Знаете, сейчас больше радости, потому что я не верил в это до сегодняшнего дня и до вчерашнего, потому что мы отсидели еще карантин 10 дней, это ожидание утомительное. И вот только сейчас я понимаю, что [медаль] у меня висит теперь на шее. Эмоции яркие и позитивные", - сказал Гладков, который в составе сборной России по плаванию завоевал золото Паралимпиады в комбинированной эстафете 4х100 м.

Буткова сообщила, что на следующей Паралимпиаде она намерена бороться за золото. В этом году она завоевала серебряную медаль в заплыве на 50 м брассом. "Тренер, семья, родные, друзья - все меня поддерживали", - добавила она.

Власти области поощрят волгоградских паралимпийцев, заявил председатель комитета спорта и физической культуры Волгоградской области Александр Глинянов. По его словам, в региональной школе адаптивных видов спорта сейчас занимается 170 спортсменов.

"Не в каждом регионе есть учреждение адаптивных видов спорта, а у нас существует и развивается с 2013 года. Поэтому мы в истории получили вторую золотую медаль: первая была у легкоатлетки Любови Васильевой, а сегодня - у Андрея Гладкова. Те государственные награды, которыми отмечены спортсмены, - очень высокие, и региону это очень приятно", - отметил он.