Реднапп: у "Зенита" очень мало шансов в матче Лиги чемпионов против "Челси"

ТАСС, 14 сентября. Английский тренер Гарри Реднапп заявил, что у петербургского "Зенита" очень мало шансов набрать очки в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси". Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Зенит" сыграет с "Челси" в Лондоне во вторник, начало матча - в 22:00 мск.

"Очень мало шансов. Мне даже сложно сказать, за что ваша команда может зацепиться, ведь у "Челси" нет слабых мест. У лондонцев невероятно сильная команда, фантастический подбор исполнителей. "Челси" уже выиграл Лигу чемпионов, а в этом сезоне может стать лучшим и в Английской премьер-лиге (АПЛ) - думаю, они будут бороться за первое место с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", - сказал Реднапп.

"Вы просто посмотрите на состав - у них по два качественных футболиста на каждую позицию, конкуренция сумасшедшая. "Челси" стал лучшей командой Европы, а сейчас еще и купил Ромелу Лукаку. Если год назад клуб был уязвим в центре нападения, то сейчас и с этим проблем нет. Лучшим бомбардиром "Челси" в прошлом сезоне стал Жоржиньо, который забил семь-восемь голов с пенальти, для топ-клуба такая статистика неприемлема", - добавил он.

Также Реднапп назвал восхитительной работу владельца "Челси" Романа Абрамовича. "Он очень любит футбол и "Челси". То, что он сделал для клуба, - восхитительно. Абрамович - один из лучших владельцев клуба в истории АПЛ. Думаю, для него будет важно победить в матче с российской командой", - заключил тренер.