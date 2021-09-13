Семак: перед "Зенитом" не ставили задач на групповой этап Лиги чемпионов

ТАСС, 13 сентября. Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" не ставило задач перед командой на групповой этап Лиги чемпионов. Об этом на онлайн-конференции заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Во вторник "Зенит" проведет выездной матч против "Челси" в группе H. Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 мск. "Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов.

"У "Челси" нет слабых мест, команда прекрасно выглядит, не зря они выиграли Лигу чемпионов, - сказал Семак. - Поэтому на сегодняшний день команда очень сильная, которая нивелирует свои слабые стороны, и прекрасно пользуется сильными. Хорошо укрепилась, команда идет только вперед в турнирной таблице [чемпионата Англии]".

"Будем ли мы довольны ничьей? Каждая команда, выходя на поле против любого соперника, старается всегда побеждать и играть на победу, нам нужно сделать все возможное для победы. Какие цели на групповой этап Лиги чемпионов? Не было никакого разговора с руководством по поводу целей и задач", - добавил Семак.

12 августа в "Челси" из "Интера" перешел нападающий Ромелу Лукаку, в нынешнем сезоне он забил три гола в трех матчах чемпионата Англии. "Пока не разобрали игру Лукаку, сегодня вечером будем подробно изучать игру команды и каждого футболиста в отдельности, потому что времени между игрой в чемпионате России [против "Ахмата" 11 сентября ] и матчем Лигой чемпионов было очень мало, - подчеркнул Семак. - Сейчас самое главное - восстановиться. По составу у нас сегодня будет собрание, сегодня-завтра будет возможность поближе познакомиться".

Помимо "Зенита" и "Челси" в группе Н играют итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё". Встреча между "Мальмё" и "Ювентусом" пройдет во вторник в Швеции и начнется в 22:00 мск.