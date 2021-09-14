Призер Паралимпиады в Токио Алиева намерена открыть детскую школу настольного тенниса

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Маляк Алиева намерена открыть собственную детскую школу настольного тенниса. Об этом она рассказала ТАСС во вторник после прибытия в Саратовскую область.

Алиевой 26 лет, она является мастером спорта международного класса. В 2019 году россиянка выиграла чемпионаты Европы и России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Паралимпиаде в Токио завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и бронзовую медаль в командных соревнованиях.

"Планировала открыть свою школу для детей, я бы хотела по настольному теннису. Но не в Саратове, а там, где это не развивается, там, где нет настольного тенниса, например, на юге", - сказала Алиева.

Она добавила, что в ее ближайших планах - отдых, а затем усиленные тренировки. "Хотелось на море отдохнуть, но пока не получается - в ближайшее время будет много встреч. Потом сразу к тренировкам приступлю, на следующую Паралимпиаду готовиться буду", - заявила спортсменка.

Планирует продолжать тренировки и пловец Денис Тарасов, который завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете и серебряную медаль в плавании вольным стилем.

"Я доволен результатом. Мы все сделали правильно, отработали на 100 процентов. Чувствовалась поддержка, это очень вдохновляет, легче выходить психологически, когда есть болельщики. Многие поздравляли, я даже не ожидал такого. Пока в планах отдохнуть, а затем приступать к тренировкам. О тренерской работе пока не думал - еще посоревнуюсь", - поделился планами Денис Тарасов.