Призер Паралимпиады в Токио Алиева намерена открыть детскую школу настольного тенниса

Как только спортсмены вышли из зоны прилета, оркестр заиграл знаменитую песню We Will Rock You. Вместе с музыкой грянули аплодисменты, которыми приветствовали атлетов собравшиеся - родственники, друзья, журналисты, представители власти, спортсмены, жители региона.

Министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров отметил, что все спортсмены являются воспитанниками школы "Реабилитация и Физкультура". "Сегодня на базе "РиФ" созданы условия для занятия спортом. И данные результаты, безусловно, являются стимулом для развития спорта в регионе, у нас есть планы по закупке нового оборудования для спортсменов-паралимпийцев", - пояснил он.

По словам министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова, призеры Игр в Токио также не останутся без дополнительного стимула - из областного бюджета за первое место спортсмены получают 300 тыс. рублей, за второе - 250 тыс. рублей, за третье - 225 тыс. рублей.

Всего на Паралимпиаде в Токио российская сборная завоевала 36 золотых наград, 33 серебряные и 49 бронзовых, заняв четвертое место в медальном зачете. Выше в зачете расположились сборные Китая, Великобритании и США. Летние Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября, следующие Игры запланированы на 2024 год в Париже.