Призер Паралимпиады в Токио Алиева намерена открыть детскую школу настольного тенниса

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Маляк Алиева намерена открыть собственную детскую школу настольного тенниса. Об этом она рассказала ТАСС во вторник после прибытия в Саратовскую область.
Алиевой 26 лет, она является мастером спорта международного класса. В 2019 году россиянка выиграла чемпионаты Европы и России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Паралимпиаде в Токио завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и бронзовую медаль в командных соревнованиях.
"Планировала открыть свою школу для детей, я бы хотела по настольному теннису. Но не в Саратове, а там, где это не развивается, там, где нет настольного тенниса, например, на юге", - сказала Алиева.
Она добавила, что в ее ближайших планах - отдых, а затем усиленные тренировки. "Хотелось на море отдохнуть, но пока не получается - в ближайшее время будет много встреч. Потом сразу к тренировкам приступлю, на следующую Паралимпиаду готовиться буду", - заявила спортсменка.
Планирует продолжать тренировки и пловец Денис Тарасов, который завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете и серебряную медаль в плавании вольным стилем.
"Я доволен результатом. Мы все сделали правильно, отработали на 100 процентов. Чувствовалась поддержка, это очень вдохновляет, легче выходить психологически, когда есть болельщики. Многие поздравляли, я даже не ожидал такого. Пока в планах отдохнуть, а затем приступать к тренировкам. О тренерской работе пока не думал - еще посоревнуюсь", - поделился планами Денис Тарасов.
Встреча победителей и награды спортсменам
Во вторник паралимпийцев встречали в саратовском аэропорту Гагарин с шарами, плакатами и оркестром. Саратовские спортсмены завоевали на Играх в Токио восемь наград - одну золотую, две серебряные и пять бронзовых. Призерами помимо Алиевой и Тарасова стали Юлия Шишова, Сергей Сафин и Сергей Малышев.
Как только спортсмены вышли из зоны прилета, оркестр заиграл знаменитую песню We Will Rock You. Вместе с музыкой грянули аплодисменты, которыми приветствовали атлетов собравшиеся - родственники, друзья, журналисты, представители власти, спортсмены, жители региона.
Министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров отметил, что все спортсмены являются воспитанниками школы "Реабилитация и Физкультура". "Сегодня на базе "РиФ" созданы условия для занятия спортом. И данные результаты, безусловно, являются стимулом для развития спорта в регионе, у нас есть планы по закупке нового оборудования для спортсменов-паралимпийцев", - пояснил он.
По словам министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова, призеры Игр в Токио также не останутся без дополнительного стимула - из областного бюджета за первое место спортсмены получают 300 тыс. рублей, за второе - 250 тыс. рублей, за третье - 225 тыс. рублей.
Всего на Паралимпиаде в Токио российская сборная завоевала 36 золотых наград, 33 серебряные и 49 бронзовых, заняв четвертое место в медальном зачете. Выше в зачете расположились сборные Китая, Великобритании и США. Летние Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября, следующие Игры запланированы на 2024 год в Париже.