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Футболист Черышев пропустит от трех до четырех недель из-за травмы

Российскому полузащитнику диагностировано растяжение медиальной боковой связки левого колена
Денис Черышев Станислав Красильников/ТАСС
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Денис Черышев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев пропустит три-четыре недели из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

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Черышев получил травму в воскресенье во время матча четвертого тура чемпионата Испании против "Осасуны". Позднее пресс-служба испанской команды сообщила, что россиянин получил растяжение медиальной боковой связки левого колена.

"Валенсия" после четырех матчей идет с 10 очками на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании. На первой строчке также с 10 очками располагается мадридский "Реал", с которым "Валенсии" предстоит провести матч следующего тура первенства страны, встреча пройдет 19 сентября.

Ближайшие матчи сборной России пройдут в начале октября - 8 октября российская команда примет сборную Словакии, 11 октября на выезде сыграет со словенцами.

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