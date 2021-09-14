Карпин назвал ушедшего из сборной России Фернандеса великим футболистом

ТАСС, 14 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал великим игроком защитника Марио Фернандеса, который завершил выступления за национальную команду. Об этом тренер написал в Instagram .

В понедельник Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России. 30-летний защитник объяснил свое решение тем, что хочет сконцентрироваться на игре за клуб. С момента назначения Карпина на пост главного тренера сборной 23 июля Фернандес сыграл под его руководством один матч против команды Хорватии (0:0). В двух других сентябрьских играх отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Фернандес не принимал участия из-за повреждения.

"Спасибо, Марио! Ты лучший! Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок", - написал Карпин.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.