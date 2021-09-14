Московское "Динамо" обыграло "Адмирал" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Московское "Динамо" на выезде обыграло со счетом 5:3 владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 990 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Рашевский (22-я и 51-я минуты), Станислав Галиев (48), Николай Чебыкин (59) и Вадим Шипачев (60), у проигравших отличились Вячеслав Ушенин (19), Марк Верба (30, 58). Шипачев в эпизоде с шайбой Галиева и вторым голом Рашевского отдал результативные передачи. Он набрал 752 очка в КХЛ, 510 из которых - результативные передачи, обогнал Сергея Мозякина и стал лучшим ассистентом в истории лиги.

Клуб из Владивостока потерпел шестое поражение кряду. "Адмирал" летом вернулся в состав участников КХЛ, пропустив год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. "Динамо" победило в пятый раз подряд, клуб не знает поражений со старта сезона.

"Адмирал" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе после шести матчей 3 очка. "Динамо" лидирует на Западе, набрав 10 очков после пяти игр. В следующем матче столичная команда 16 сентября на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью", "Адмирал" на следующий день примет череповецкую "Северсталь".