Форвард "Динамо" Шипачев стал лучшим ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги

В матче против "Адмирала" из Владивостока Шипачев отметился двумя результативными передачами, всего на его счету 510 голевых пасов в 773 матчах КХЛ. По этому показателю он обошел Сергея Мозякина (509 передач в 842 играх), завершившего карьеру игрока после сезона-2020/21.

Матч "Адмирал" - "Динамо" закончился со счетом 5:3 в пользу москвичей. Шипачев также забросил пятую шайбу своей команды в матче. Всего за карьеру в КХЛ он набрал 752 (242+510) очка.

Шипачеву 34 года, он выступает за "Динамо" с 2018 года. В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе санкт-петербургского клуба Шипачев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА. В составе сборной России нападающий стал олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года.