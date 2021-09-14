Футболист "Зенита" Барриос сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против "Челси"

ТАСС, 14 сентября. Колумбийский полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Вильмар Барриос сможет сыграть против английского "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Встреча пройдет во вторник в Лондоне и начнется в 22:00 мск. В понедельник главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции сообщил, что Барриос пока не может прилететь в Лондон из-за коронавирусных ограничений. Согласно им, люди, прибывающие в Великобританию из стран "красной зоны", куда входит Колумбия, обязаны проходить 10-дневный карантин. Барриос 10 сентября провел за сборную Колумбии матч против чилийцев (3:1) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

"Утром Барриос вылетел из Москвы и уже приземлился в Лондоне. Это осуществить было бы невозможно без поддержки Российского футбольного союза и наших пограничных служб. После поездки в сборную Колумбии у Барриоса оказались проштампованы все страницы загранпаспорта, ему пришлось получать новый, а визу было поздно делать. Консульство Колумбии в Москве пошло нам навстречу, благодаря поддержке РФС удалось договориться с британскими властями", - сказал Медведев.

Барриосу 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел пять матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями.

Помимо "Зенита" и "Челси" в группе Н играют итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё". Встреча между "Мальмё" и "Ювентусом" пройдет во вторник в Швеции и начнется в 22:00 мск.

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