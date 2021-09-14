Шипачев отметил, что стал лучшим ассистентом КХЛ благодаря хорошим партнерам

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Установивший рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству голевых передач нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев отметил, что ему удалось установить это достижение, так как во всех командах играл с сильными партнерами. Комментарий Шипачева журналистам предоставила пресс-служба "Динамо".

Во вторник "Динамо" со счетом 5:3 на выезде обыграло "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шипачев отметился голом и двумя результативными передачами. На счету форварда стало 510 голевых передач в КХЛ, он побил рекорд лиги по этому показателю, который принадлежал Сергею Мозякину (509).

"Конечно, хочется, чтобы в каждой встрече команда выигрывала. Естественно, пытаюсь помочь в каждом матче своими позитивными действиями - передачами, голами. Благодарен ребятам, партнерам, в каких бы командах не играл - в Череповце, СКА, "Динамо" - играл все время с крутыми пацанами. Спасибо им, без них такого не было бы", - подчеркнул Шипачев.

"Спасибо им, тренерскому штабу, болельщикам. Доверие тренерского штаба играет большую роль - всегда много играл, очень рад этому", - добавил капитан "Динамо".

Шипачеву 34 года, он выступает за "Динамо" с 2018 года. В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе санкт-петербургского клуба Шипачев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА. В составе сборной России нападающий стал олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года.