Промес заявил, что полностью восстановился после травмы и готов к матчу с "Легией"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Квинси Промес полностью прошел восстановление после травмы, находится в хорошей форме и готов к матчу первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". Об этом футболист заявил на пресс-конференции.

Промес получил мышечную травму в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (0:1), из-за чего пропускал матчи второго, третьего, четвертого и пятого туров чемпионата России.

"Я на 100% готов, чувствую себя прекрасно, как вы могли заметить по прошлой игре (Промес вышел в стартовом составе на матч седьмого тура РПЛ с "Химками" (3:1) и отметился забитым мячом - прим. ТАСС). Готов быть форвардом, чтобы забивать, это изначально не моя работа, но делать это могу. Главное, чтобы команда побеждала, не важно, кто забивает. Как я и говорил, нахожусь в хорошей форме", - сказал Промес.

Матч между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 17:30 мск. Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.