Дюков: вопрос переходного лимита в РПЛ должен обсуждаться с министерством спорта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен обсудить с Министерством спорта РФ вопрос о переходном лимите на легионеров в чемпионате России. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания попечительского совета организации президент РФС Александр Дюков.

Ранее РФС предложил отменить лимит на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге. 10 сентября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин раскритиковал инициативу, отметив, что российская сборная по футболу не играла на Олимпийских играх с 1988 года.

"Данный вопрос должен обсуждаться с министерством спорта. Оно утверждает правила использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов", - сказал Дюков.

"Ограничения есть в любом чемпионате, есть требования к доморощенным игрокам. Есть уровни и качественные критерии для тех же иностранных футболистов, так или иначе это регулирование есть. Наше предложение - отказаться полностью от регулирования нельзя, мы предлагали его сохранить, но просто изменить подход. В отличие от того подхода, который мы применяли 15 лет, новый лимит позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранив мотивацию к развитию", - добавил он.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.