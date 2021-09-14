Дюков рассчитывает, что нового главу департамента судейства назначат в течение двух недель

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может определиться с новым руководителем департамента судейства на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания попечительского совета РФС президент организации Александр Дюков.

13 сентября пост покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года. На данный момент за административные вопросы отвечает заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.

"Сейчас ведется работа, мы рассматриваем различных кандидатов, думаю, что в ближайшее время сможем принять решение, завершить переговоры и объявить, кто станет преемником. Будем стараться принять решение уже на следующей неделе, потому что чемпионат продолжается", - сказал Дюков.