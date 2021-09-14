Главный тренер "Спартака" надеется, что Лехтеря сыграет в матче с ЦСКА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Финский нападающий московского "Спартака" Йори Лехтеря может восстановиться от повреждения к следующему матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

Во вторник "Спартак" уступил СКА со счетом 0:2 в домашнем матче регулярного чемпионата. Лехтеря не попал в заявку на игру. В прошлом сезоне финский нападающий набрал 44 (9 шайб + 35 голевых передач) очка в 41 матче за "Спартак". В стартовых пяти играх нынешнего сезона в активе форварда 5 (1+4) очков.

"Йори получил микротравму. Надеюсь, что к следующей игре будет готов", - сказал Миронов.

Первую шайбу в матче со СКА "Спартак" пропустил после ошибки защитника Михаила Мамкина за своими воротами. "Допустили индивидуальные ошибки, соперник сразу же воспользовался этим. Потом хотели отыграться, но у нас не все получилось, разберемся, сделаем выводы. Я думаю, что ошибка Мамкина - несчастный случай, курьезный гол, этот несчастный случай сегодня нам стоил игры", - отметил Миронов.

Впервые в сезоне ворота красно-белых защищал Оскар Данск, подписавший контракт с клубом летом. Предыдущие пять встреч провел Алексей Красиков.

"Пропущенные голы ни в коем случае не ошибка вратаря. Он очень уверенно отыграл. Во втором случае была не очень грамотная игра наших нападающих в меньшинстве. Красиков отыграл пять игр, ему тоже иногда надо дать отдохнуть", - пояснил главный тренер "Спартака".

Виртанен оформляет документы

7 сентября "Спартак" заключил контракт с канадским нападающим Джейком Виртаненом, который был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

"Он оформляет документы. Как только так сразу будет здесь", - сказал Миронов.

Начало сезона КХЛ из-за травмы пропустил 36-летний защитник Яков Рылов. "Ему надо набрать форму. Сейчас он уже провел два матча за "Химик", будем смотреть", - рассказал главный тренер "Спартака".

"Спартак" после шести матчей набрал 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 16 сентября примут московский ЦСКА.