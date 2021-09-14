СКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 1 596 зрителей.

Шайбы забросили Антон Бурдасов (23-я минута) и Кирилл Марченко (37). В составе "Спартака" из-за травмы запястья отсутствовал финский нападающий Йори Лехтеря.

"Спартак" проиграл СКА четвертую домашнюю встречу подряд, не забросив в этих матчах ни одной шайбы. Последний раз красно-белые побеждали петербуржцев на своей арене в январе 2020 года (3:1).

В следующем матче "Спартак" 16 сентября примет московский ЦСКА. СКА в этот же день на выезде встретится с "Сочи".