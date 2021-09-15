"Спартак" начнет групповой этап футбольной Лиги Европы домашним матчем против "Легии"

Матч пройдет в Москве на "Открытие-Банк-Арене" и начнется в 17:30 мск. Ранее "Спартак" обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении разрешенной вместимости домашнего стадиона до 30% на игру в Лиге Европы. Как сообщил ТАСС генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, Роспотребнадзор удовлетворил просьбу клуба - встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей. "Спартак" и "Легия" выступают в группе С вместе с английским "Лестером" и итальянским "Наполи", которые сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.

Главный тренер "Спартака" Руй Витория на предматчевой пресс-конференции рассказал, что у футболистов достаточно амбиций для победы над "Легией". "Это первый матч турнира, мы играем дома, все хотят победить, - сказал Витория. - "Легию" хорошо изучили, игроки этой команды хорошо двигаются, поэтому будет сложный матч, но мы готовы, все ребята сконцентрированы. Нам нужна только победа".

Витория также отметил, что игру пропустят только защитник Павел Маслов и нападающий Георгий Мелкадзе. "Нет травм перед матчем с "Легией", все готовы, за исключением Маслова и Мелкадзе, которые проходят восстановление, - сказал тренер "Спартака". - Для меня в группе четыре сильные команды, будет шесть матчей, каждый из которых - финал. Неважно, кто фаворит или аутсайдер - футбол проще математики. За каждую игру дают три очка, готовимся к каждому сопернику".

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич на предматчевой пресс-конференции назвал "Спартак" фаворитом предстоящей игры. "Мы внимательно посмотрели матчи "Спартака" с "Бенфикой", "Уралом", "Сочи", "Нижним Новгородом", - сказал Михневич. - "Спартак" обычно играл в этих матчах по схеме 3-4-3, в эту схему хорошо встраиваются [Квинси] Промес и другие футболисты. Мы, конечно, с уважением относимся к "Спартаку", я лично приезжал на матчи красно-белых с "Химками" и "Сочи". "Спартак" сейчас усилился, хорошо играет, одним из ключевых футболистов команды стал [Виктор] Мозес, мы не являемся фаворитами предстоящего матча, но фавориты не всегда побеждают".

"У нас нет конкретной задачи относительно результата, мы не ставим какой-то цели, главное - сыграть как можно лучше. Некоторые считают, что в нашей команде кризис, мы проиграли последний матч в чемпионате Польши, но мы кризис преодолеем, мы мечтаем сыграть как можно лучше завтра и в дальнейших матчах турнира, прийти к хорошей форме к весенним играм. Мы ставим цель - с каждым матчем улучшать свою игру, играть лучше и лучше", - добавил тренер "Легии".

"Спартаку" важно набрать три очка

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что команде важно одержать победу в первой игре Лиги Европы. "Отличные эмоции, Лига Европы - это топ-турнир, один из лучших, - сказал Промес журналистам. - Для нас это шанс показать силу и посмотреть, на что способны, очень интересный старт, жду с нетерпением. Был сложный старт [в Тинькофф - Российской премьер-лиге], но последний матч мы выиграли, поэтому думаем о завтрашней игре. Ждем поддержки от болельщиков, будущее должно быть позитивным, надеемся, что покажем, что черная полоса позади".

С 2015 по 2016 год главным тренером "Легии" был Станислав Черчесов, Михневич тренирует варшавскую команду с 2020 года. "Мы имели удовольствие увидеться с господином Черчесовым, мы знакомы с ним давно, - сказал Михневич. - Он высказывал желание повидаться с нами в гостинице, надеюсь, что получится встретиться после матча. Подсказывал ли он, как победить "Спартак"? Черчесов 10 лет выступал за "Спартак", я думаю, что он с удовольствием посмотрит завтрашнюю игру, но на встрече мы не обсуждали матч, потому что собирались на пресс-конференцию, а у него была встреча с президентом нашего клуба".

По итогам прошлого сезона "Спартак" занял второе место в турнирной таблице РПЛ, что гарантировало команде участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В матчах на этой стадии красно-белые по сумме двух матчей проиграли португальской "Бенфике" (0:2, 0:2), поэтому участвуют в Лиге Европы. Также в Лиге Европы выступает российский "Локомотив", который проведет первый матч в Москве в четверг против французского "Марселя". Соперниками железнодорожников по групповому этапу также будут итальянский "Лацио" и турецкий "Галатасарай".

Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, как остальные команды Лиги Европы. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проведение матчей по средам обусловлено непредоставлением гарантий со стороны местных властей в отсутствии беспорядков в случае организации двух игр турнира в Москве в один день.

Последний раз "Спартак" играл с "Легией" 25 августа 2011 года. Тогда красно-белые дома уступили варшавскому клубу со счетом 2:3 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. В первой игре "Спартак" и "Легия" сыграли вничью (2:2). До этого "Спартак" дважды победил "Легию" в рамках группового этапа Лиги чемпионов в 1995 году.

Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря. В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, команда, занявшее третье место, отправится в плей-офф нового турнира Лиги конференций. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.