Витория: футболисты "Спартака" имеют достаточно амбиций для победы над "Легией"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" имеют достаточно амбиций, чтобы показать хороший старт в Лиге Европы и одержать победу над польской "Легией" в матче первого тура группового этапа турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

Матч между "Спартаком" и "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 17:30 мск.

"Это первый матч турнира, мы играем дома, все хотят победить. "Легию" хорошо изучили, игроки этой команды хорошо двигаются, поэтому будет сложный матч, но мы готовы, все ребята сконцентрированы. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать в турнире. Нам нужна только победа", - сказал Витория.

"Для меня в группе четыре сильные команды, будет шесть матчей, каждый из которых - финал. Кто фаворит или аутсайдер, неважно - футбол проще математики. За каждую игру дают три очка, готовимся к каждому сопернику", - добавил специалист.

Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.