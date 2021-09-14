Промес: участие "Спартака" в Лиге Европы является шансом показать силу команды

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Участие в матчах Лиги Европы для московского "Спартака" является отличным шансом, чтобы продемонстрировать свою силу и показать, на что способна команда. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник красно-белых Квинси Промес.

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Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и польской "Легией" состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 17:30 мск.

"Отличные эмоции, Лига Европы - это топ-турнир, один из лучших. Для нас это шанс показать силу и посмотреть на что способны, очень интересный старт, жду с нетерпением", - сказал Промес.

"Был сложный старт [в Тинькофф - Российской премьер-лиге], но последний матч мы выиграли, поэтому думаем о завтрашней игре. Ждем поддержки от болельщиков, будущее должно быть позитивным. Надеемся, что покажем, что черная полоса позади", - добавил футболист.

Помимо "Спартака" и "Легии" в группе С выступают английский "Лестер" и итальянский "Наполи". Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.