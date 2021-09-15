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Лига чемпионов

Главный тренер "Челси" Тухель заявил, что матч против "Зенита" сложился тяжело

Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:0 в пользу английской команды
Главный тренер "Челси" Томас Тухель EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Главный тренер "Челси" Томас Тухель
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 15 сентября. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского футбольного клуба "Зенит" сложился тяжело для английского "Челси". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

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"Первый матч в Лиге чемпионов дался нам тяжело, - сказал Тухель. - Было сложно играть в первом тайме, не могли найти игру. Во втором тайме нам удалось это сделать, стало легче, в конце концов мы забили решающий гол. Считаю, что игра была тяжелой, немного моментов создали, не проявили мастерства в полном объеме, но мы играли с довольно сильным соперником".

Команды представляют группу Н, в другом матче квартета итальянский "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальмё" (3:0). Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".

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