Главный тренер "Челси" Тухель заявил, что матч против "Зенита" сложился тяжело

ТАСС, 15 сентября. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского футбольного клуба "Зенит" сложился тяжело для английского "Челси". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

Во вторник "Челси" на своем поле победил "Зенит" со счетом 1:0.

"Первый матч в Лиге чемпионов дался нам тяжело, - сказал Тухель. - Было сложно играть в первом тайме, не могли найти игру. Во втором тайме нам удалось это сделать, стало легче, в конце концов мы забили решающий гол. Считаю, что игра была тяжелой, немного моментов создали, не проявили мастерства в полном объеме, но мы играли с довольно сильным соперником".

Команды представляют группу Н, в другом матче квартета итальянский "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальмё" (3:0). Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".