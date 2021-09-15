Малафеев верит в положительный результат "Зенита" в Лиге чемпионов

Во вторник "Зенит" проиграл в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов действующему победителю турнира лондонскому "Челси" со счетом 0:1.

"Это Лига чемпионов, тяжело давать какие-то прогнозы. Естественно, я, как экс-игрок и болельщик "Зенита", буду надеяться на любые шансы команды в этом турнире, но все покажет время. Впереди матч с "Мальмё", шведы всегда отличались своей неуступчивостью, тем более мы помним, когда совсем неочевидные соперники могут доставить хлопот, как это было с "Брюгге" в прошлом году. А дальше будет битва с командой не менее сильной, чем "Челси", - "Ювентусом". Предлагаю верить и надеяться на положительный результат, как минимум для российского футбола в целом", - сказал Малафеев.

Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".