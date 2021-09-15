Семак считает закономерным результат матча против "Челси"

Во вторник "Зенит" проиграл на выезде со счетом 0:1 действующему победителю Лиги чемпионов.

"Сложная игра. Если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать, было несколько хороших моментов у "Челси", - сказал Семак. - В том моменте, в котором мы должны были пропускать, пропустили, а свои моменты, в том числе два хороших у Сердара [Азмуна] и Артема [Дзюбы], не реализовали. Жаль, победа "Челси" заслуженная, но если бы немного удачи нам, то могли увезти ничью".

"Я думаю, что результат закономерен. "Челси" владел преимуществом, были подходы неплохие, удары, хорошие моменты, может быть, не такой убойный, как у нас, но тем не менее. Самое важное, кто забивает, тот и выигрывает", - добавил он.

В следующем туре "Зенит" сыграет 29 сентября дома со шведским "Мальмё", "Челси" на выезде встретится с итальянским "Ювентусом".