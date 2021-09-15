Семак: у футболистов "Зенита" были проблемы с выходом в атаку в матче с "Челси"

ТАСС, 15 сентября. Игроки российского футбольного клуба "Зенит" имели проблемы с выходом в атаку и брак в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Челси".

"По сегодняшнему матчу были проблемы с выходом в атаку, брак в связи с определенной усталостью игроков, - сказал Семак. - Тот же ритм и скорости немного другие, поэтому брака было больше, чем нам хотелось. Каждая игра - это отдельная история. Поэтому будем готовиться к каждому матчу и стараться побеждать, а какой получится результат, увидим в конце турнира".

"Многие футболисты уже играли и привыкли играть в Лиге чемпионов и на таких стадионах, но, конечно, играть при болельщиках здорово. Спасибо болельщикам "Челси" и нашим болельщикам за поддержку, за ту атмосферу, которая царила. Футбол - это праздник, а Лига чемпионов - такой турнир, в котором ты получаешь удовольствие при участии. Хотелось бы набирать больше очков, а в остальном ощущения самые приятные", - добавил главный тренер "Зенита".

Семак также поблагодарил своих футболистов за самоотдачу. "Поражение есть поражение, что касается самой игры, того шанса, что мы могли увезти очки, это хорошо, - отметил Семак. - Мы прекрасно понимаем уровень "Челси", разницу в классе команд. Но тем не менее ребята старались, могли сыграть лучше, но в любом случае спасибо за игру, самоотдачу, желание, они делали, что могут на данный момент".

"Зенит" и "Челси" представляют группу Н вместе с итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". Во втором туре "Зенит" сыграет дома 29 сентября с "Мальмё", "Челси" в тот же день встретится в гостях с "Ювентусом".