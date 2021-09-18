Капитан "Сент-Луиса" О'Райли считает, что с Тарасенко в составе команда становится сильнее

В июле журналист портала The Athletic Джереми Рутерфорд со ссылкой на источники сообщал, что россиянин запросил обмен в другую команду и что он может произойти перед началом нового сезона. Контракт россиянина с "Сент-Луисом" действует до конца сезона-2022/23, после чего Тарасенко станет неограниченно свободным агентом.

"Мы готовимся выигрывать матчи, и он принимает в этом участие как любой другой хоккеист, - сказал O'Райли. - У нас был небольшой разговор с Влади. Он в команде и, как мне показалось, хочет быть здесь. Да, он просил об обмене, это было. Я считаю, что с ним мы сильнее, у нас отличная глубина состава. Никаких обид нет".

Тарасенко выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (четыре гола + 10 результативных передач). "Сент-Луис" занял четвертое место в таблице Западного дивизиона и в серии первого раунда плей-офф уступил "Колорадо" со счетом 0-4, Тарасенко отметился двумя голами.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.