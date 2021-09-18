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Мировой футбол

"Аякс" со счетом 9:0 разгромил "Камбюр" в матче чемпионата Нидерландов по футболу

Амстердамский клуб возглавляет турнирную таблицу
Стивен Бергёйс EPA-EFE/Olaf Kraak
Описание
Стивен Бергёйс
© EPA-EFE/Olaf Kraak

ТАСС, 18 сентября. Футбольный клуб "Аякс" со счетом 9:0 разгромил "Камбюр" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

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Голы забили Юрриен Тимбер (16-я минута), Стивен Бергёйс (19), Нуссаир Мазрауи (29), Давид Нерес (39, 84), Душан Тадич (60), Мохамед Дарами (64), Себастьян Аллер (67) и Данило (76).

"Аякс" занимает первое место в чемпионате Нидерландов, в пяти матчах команда набрала 13 очков. "Камбюр" опустился на девятое место, команда набрала шесть очков. В следующем туре "Аякс" в гостях сыграет с "Фортуной" 21 сентября, "Камбюр" 23 сентября дома встретится с "Хераклесом".

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