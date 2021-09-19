Два матча восьмого тура чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье

К матчу между "Сочи" и "Динамо" будет приковано большее внимание аудитории. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы РПЛ, их разделяет два очка. "Сочи" с 15 очками после семи туров занимает второе место в таблице, "Динамо" располагается на шестой позиции, набрав 13 очков.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Программа восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится двумя матчами в воскресенье. В этот день пройдут встречи "Сочи" - "Динамо" и "Нижний Новгород" - "Арсенал".

"Сочи" на своем поле еще ни разу не проигрывал "Динамо". В прошлом сезоне сочинцы победили со счетом 2:0, в позапрошлом команды сыграли вничью со счетом 1:1. В двух матчах в Москве команды обменялись победами. 24 октября 2020 года "Динамо" выиграло со счетом 3:1, 22 сентября 2019 года "Сочи" оказался сильнее - 3:2.

По итогам прошлого сезона "Сочи" занял пятое место в чемпионате России, что гарантировало команде Владимира Федотова участие в Лиге конференций. Сочинцы в третьем квалификационном раунде по сумме двух встреч прошли азербайджанскую "Кешлю" (3:0, 4:2), а на стадии плей-офф уступили сербскому "Партизану" (1:1, 2:2, по пенальти - 2:4). "Динамо" в прошлом сезоне финишировало на седьмой позиции и не смогло пробиться в еврокубки.

В другой встрече дня "Нижний Новгород" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом", матч начнется в 16:30 мск. Нижегородцы с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, туляки располагаются на предпоследней, 15-й позиции, набрав пять очков. 3 сентября "Арсенал" возглавил черногорец Миодраг Божович, который сменил на посту главного тренера команды Дмитрия Парфенова. Команда не побеждает в премьер-лиге с 7 августа, когда дома обыграла самарские "Крылья Советов".

Восьмой тур РПЛ стартовал в субботу тремя матчами. "Уфа" на своем поле обыграла подмосковные "Химки" (3:2), "Крылья Советов" дома победили "Ростов" (4:2), "Краснодар" на выезде оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:0). Тур завершится в понедельник играми "Урал" - "Локомотив", "Рубин" - "Зенит" и ЦСКА - "Спартак".