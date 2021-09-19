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Фигурное катание

Российские фигуристы Дэвис и Смолкин стали вторыми в танцах на льду на "Челленджере" в США

Спортсмены проводят дебютный сезон на взрослом уровне
Глеб Смолкин и Диана Дэвис Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире серии "Челленджер" в американском Норвуде (штат Массачусетс).

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По итогам ритм-танца и произвольного танца спортсмены набрали 190,63 балла. Победителями стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30), третье место заняли их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (171,70).

Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову. 18-летняя Дэвис и 22-летний Смолкин проводят дебютный сезон на взрослом уровне, они являются бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров, дважды становились вторыми на этапах юниорского Гран-при.

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