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ЧМ-2022 по футболу

Расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 будет назван 20 сентября

Россияне 8 октября в Казани сыграют с командой Словакии, а 11 октября на выезде встретятся со сборной Словении
Футболисты сборной России Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года будет объявлен 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Сборная России 8 октября в Казани сыграет с командой Словакии, а 11 октября на выезде встретится с командой Словении.

После шести туров сборная России занимает второе место в группе Р с 13 очками, уступая хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. Третье место занимают словаки (9 очков), далее идут команды Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадет лучшая сборная группы, команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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