Расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 будет назван 20 сентября

ТАСС, 19 сентября. Расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года будет объявлен 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Сборная России 8 октября в Казани сыграет с командой Словакии, а 11 октября на выезде встретится с командой Словении.

После шести туров сборная России занимает второе место в группе Р с 13 очками, уступая хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. Третье место занимают словаки (9 очков), далее идут команды Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадет лучшая сборная группы, команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.