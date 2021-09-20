К сезону готовы. Победой ЦСКА завершился первый Суперкубок Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Победой баскетболистов ЦСКА завершился первый в истории Единой лиги ВТБ розыгрыш Суперкубка. В финальном матче турнира, который проходил на "ВТБ-Арене" в Москве в формате "Финала четырех", армейцы одержали победу над петербургским "Зенитом" со счетом 81:73, в матче за третье место казанский УНИКС переиграл краснодарский "Локомотив-Кубань" - 84:70.

На эту тему ЦСКА стал победителем первого Суперкубка Единой лиги ВТБ

Суперкубок, носящий имя титулованного советского тренера Александра Яковлевича Гомельского, дебютировал в статусе предсезонного турнира, официально в календаре Единой лиги ВТБ он не закреплен. Однако почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал ТАСС, что будущее турнира будет обсуждаться на ближайшем совете лиги. "Это был первый Суперкубок, но он показал, что его надо делать регулярным и вносить в календарь. Понятно, что другого времени в календаре не будет - только это время. В любом случае это мы будем обсуждать на следующем совете лиги с клубами", - сказал Иванов. "Уже первый день показал, что Суперкубок организован на очень серьезном уровне, - отметил в разговоре с ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - На следующем совете лиги будем обсуждать, чтобы турнир стал официальным соревнованием сезона".

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила уверенность, что Суперкубок будет такой же важной частью календаря, как Матч звезд. "Считаю, что Суперкубок прошел на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших партнеров и спонсоров, особенно "Московский спорт", с которыми мы совместно провели это событие. Мы традиционно проводим Матч звезд, а Суперкубок - еще одно наше знаковое мероприятие. Тем самым мы продвигаем Единую лигу ВТБ и популяризируем наш любимый вид спорта", - сказала она. Генеральный директор подчеркнула, что для Единой лиги ВТБ важны и Матч звезд, и Суперкубок, но это турниры разного формата. "Матч звезд - это шоу, а Суперкубок - это все-таки спортивная история в рамках подготовки к сезону, где четыре лучшие команды лиги борются за титул в формате "Финала четырех". Может быть, это еще не официальные матчи, но команды уже всерьез воспринимают эти игры", - отметила Корстин. ЦСКА в поиске игры Самым ценным игроком турнира стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн. В финальном матче он набрал 18 очков. Как признался ТАСС президент клуба Андрей Ватутин, делать выводы о готовности к сезону по матчам в Суперкубке не стоит.

На эту тему Ватутин отметил, что уровень Суперкубка Единой лиги ВТБ был очень высоким