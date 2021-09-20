Генменеджер "Миннесоты" высказался о ситуации с контрактом Капризова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Билл Герин разочарован тем фактом, что клуб до сих пор не подписал контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым. Его комментарий которого приводит журналист портала The Athletic Майкл Руссо на своей странице в Twitter .

В прошлом сезоне Капризов в регулярном чемпионате НХЛ забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). 24-летний форвард получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона НХЛ. Его соглашение с "Миннесотой" истекло по окончании сезона-2020/21. Ранее источник ТАСС сообщил, что россиянина не устроило предлагаемое клубом восьмилетнее соглашение.

"Я разочарован, что мы не подписали его, но мы не единственная команда, оказавшаяся в подобной ситуации, - сказал Герин. - Тренировочный лагерь начнется на следующей неделе, и когда он стартует, мы сосредоточимся на тех парнях, которые есть в нашем распоряжении. Такое случается постоянно, но мы просто будем двигаться дальше".

Ранее Герин заявлял, что "Миннесота" продвинулась вперед в переговорах с Капризовым о новом контракте.

В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.