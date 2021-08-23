Есмантович: вопрос возвращения хоккеиста Капризова в ЦСКА не рассматривается

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вопрос возвращения нападающего Кирилла Капризова в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА сейчас не рассматривается. Об этом журналистам сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

Буре: Капризов может стать звездой НХЛ, но ему есть куда стремиться

10 августа журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Капризов, выступавший в прошлом сезоне за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", заключил предварительное соглашение с московским ЦСКА, действие которого начинается 1 сентября.

"Существуют разного рода вбросы информации, на сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом в рамках дружеских отношений, но вопрос возвращения в ЦСКА на повестке дня не стоит", - сказал Есмантович.

В прошлом сезоне Капризов в регулярном чемпионате НХЛ забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). 24-летний Форвард получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона НХЛ. Его соглашение с "Миннесотой" истекло по окончании сезона-2020/21. Ранее источник ТАСС сообщил, что россиянина не устроило предлагаемое клубом восьмилетнее соглашение.

В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.