Буре: Капризов может стать звездой НХЛ, но ему есть куда стремиться

Капризов провел первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забросил больше всего шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Среди новичков он занял третье место по общему показателю полезности (+10). 24-летний россиянин стал рекордсменом "Миннесоты" по количеству шайб, передач и очков среди новичков, также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157). Всего в регулярном первенстве он провел 55 матчей, в плей-офф в его активе семь матчей и три очка (2 шайбы + 1 передача).

"То, что он получил приз лучшему новичку, - конечно, предпосылка к тому, чтобы стать звездой. Но надо видеть, куда стремиться, потому что звезда должна забивать по 50 голов [за сезон]. Я думаю, что Кириллу это по силам", - сказал Буре.

Многие болельщики выразили недовольство тем, что Капризов получил награду, так как он приехал в НХЛ после нескольких сезонов на профессиональном уровне в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). "Есть определенное правило, что игрок может получать приз до 26 лет, а Кириллу, насколько я знаю, не 26, поэтому он получил награду совершенно справедливо и по правилам, - отметил Буре. - Тем более по игре он заслужил, был действительно лучшим новичком лиги и сделал все возможное в этом сезоне: приехал и заявил о себе, стал лидером команды, его любит публика, то есть он стал лицом "Миннесоты", он идет в правильном направлении. Я знаю, что в первый год ему, может быть, было чуть сложнее, потому что необходимо было адаптироваться, но он очень хорошо сыграл и, я думаю, в следующем сыграет еще лучше".

"Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, в плей-офф клуб в серии первого раунда проиграл "Вегасу" со счетом 3-4.

"Колдер Трофи" вручается с сезона-1932/33, российские хоккеисты становились обладателями награды шесть раз. В 1990 году в возрасте 31 года приз получил Сергей Макаров, после чего НХЛ снизила ценз для обладателей трофея до 26 лет. Также лауреатами "Колдер Трофи" были Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).