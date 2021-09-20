Карпин считает, что Фернандес не смог бы играть одинаково хорошо за сборную России и ЦСКА

"Фернандес - великий игрок, потому что человек, который на 100 процентов отдается профессии, который готов умереть на поле, - как по мне, уже великий игрок, - сказал Карпин. - И, по моему мнению, в его решении завершить карьеру в сборной тоже есть величие, он понимает, что здоровье не позволяет ему на 100 процентов выкладываться, как он всегда это делал, он понимает, что если будет распыляться на две команды, то это может привести к тому, что он не сможет давать результат, который бы ему хотелось. В принципе, эта ситуация схожа с моей, я тоже понял, что на 100 процентов не смогу совмещать работу в сборной и в "Ростове", поэтому лучше не вредить и вовремя уйти. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном и делать на 100-150 процентов, чем по 70 процентов там и там".

Карпин прокомментировал вероятность возвращения Фернандеса в состав сборной. "Не знаю, я об этом даже не думал. Экстренно договариваться в случае форс-мажора. Решение уже принято, возможно, если Марио его изменит. Сейчас не могу сказать", - сказал Карпин.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.